Ещё
В Саратове почтили память погибших в Кемерове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Саратове почтили память погибших в Кемерове 

АиФ 4 часа назад
Фото: АиФ
Сегодня вечером в Саратове у храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» собрались сотни саратовцев чтобы отдать дань памяти людям, жизнь которых оборвалась из-за страшного пожара в Кемерове. Напомним, что в тот ужасный день, 25 марта, в в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли 64 человек, из них 41 ребенок. Счет пострадавших тоже идет на десятки. Завтра по всей стране объявлен траур.
После заупокойной литии по заживо сгоревшим и задохнувшимся в дыму взрослым и детям, жители возложили цветы и зажгли поминальные свечи. В траурном мероприятии принял участие губернатор Валерий Радаев, а также председатель областной думы Иван Кузьмин, глава города Михаил Исаев, общественники.
АиФ: последние новости
В Матвеевке на пожаре в своем доме погибла пенсионерка Валерий Радаев поручил чиновникам проверить все пожароопасные места В поселке Миус сгорел торговый ларек, а в Турках - жилой дом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы «доказательства» Лондона по делу Скрипаля62
Захарова рассказала о провале Мэй299
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным243
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово413
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово8
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение