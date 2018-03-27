В Саратове почтили память погибших в Кемерове 

Сегодня вечером в Саратове у храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» собрались сотни саратовцев чтобы отдать дань памяти людям, жизнь которых оборвалась из-за страшного пожара в Кемерове. Напомним, что в тот ужасный день, 25 марта, в в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли 64 человек, из них 41 ребенок. Счет пострадавших тоже идет на десятки. Завтра по всей стране объявлен траур.
После заупокойной литии по заживо сгоревшим и задохнувшимся в дыму взрослым и детям, жители возложили цветы и зажгли поминальные свечи. В траурном мероприятии принял участие губернатор Валерий Радаев, а также председатель областной думы Иван Кузьмин, глава города Михаил Исаев, общественники.