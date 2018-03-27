Родственница задержанного охранника «Зимней вишни»: он не отключал сигнализацию

Охранник кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Сергей Антюшин подозревается в том, что при получении сигнала о начале пожара отключил систему оповещения.

Однако его тётя — Людмила Бобрышева — утверждает, что её племянник этого не делал. Об этом, по словам женщины, он рассказал отцу и брату, с которыми успел пообщаться.

«Он сидел за пультом, — заявила женщина в интервью телеканалу «360». — Ему пришла на компьютер информация, что сработала пожарная сигнализация, а оповещения громкого не было. Сергей позвал начальника, тот позже пришёл и сказал оставаться за пультом, а сам пошёл наверх куда-то».

Несмотря на то, что сирена не включалась, на первом этаже сработало местное оповещение. Об этом накануне также заявляли очевидцы ЧП. Но кто включил хотя бы местное оповещение — племянник или его шеф, женщина не знает.

«Громкой сирены не было, неисправность там, или что. Я не знаю, он включил это местное оповещение или его начальник», — отметила Бобрышева.

Кроме того, женщина утверждает, что в ТЦ было много проблем. В частности, не хватало сотрудников ЧОП. Её племянник, как и другие охранники, работал сверхурочно.

«Там охранников не хватало. Он свою смену работал, потом вызывали ещё. Потом опять на свою смену. Не высыпался, выходных вообще не было. Потому что зарплату урезали, и многие уволились», — вспоминает родственница фигуранта уголовного дела.

Она также рассказала, что племянник говорил ей о том, что с оставшихся охранников «драли три шкуры», предъявляли повышенные требования и постоянно отчитывали.

Именно поэтому племянник планировался уволиться.

«Он всегда говорил, что там проблемы. Сергей там дольше всех работает. Они там, по-моему, даже без трудовых договоров, неоформленные все были. Он говорил: «Я работаю, и что? Буду уходить, потому что там вечные проблемы всё время»», — резюмировала Бобрышева.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что накануне полицейские задержали сотрудника ЧОП Сергея Антюшина, который при получении сигнала о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» по неизвестной причине отключил систему оповещения.

Между тем сегодня глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин во время посвященного пожару в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» совещания рассказал, что в этом здании уже долгое время была отключена пожарная сигнализация.

По последним данным, во время пожара в кемеровском торговом центре в общей сложности погибли 64 человека. Поисково-спасательная операция продолжается. В рамках уголовного дела задержаны четыре человека, в том числе сотрудник ЧОП, который при получении сигнала о пожаре по неизвестной причине отключил систему оповещения.

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