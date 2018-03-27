Отец задержанного охранника ТЦ в Кемерове рассказал версию сына о пожаре

Игорь Антюшин, отец охранника, работавшего в день трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» Сергея Антюшина, в беседе с RT рассказал версию сына о произошедшем в здании развлекательного комплекса. «Сын жаловался, что сигнализация всё время срабатывала ложно. Он об этом доложил начальству, и в итоге её кто-то отключил. Это произошло ещё 18 марта. При этом сам сын отключить её не мог, поскольку даже не знал, как это делается», — объяснил он.

При этом Антюшин добавил, что в тот момент, когда начался пожар, его сын сидел перед мониторами компьютеров.

«Говорил, только увидел на экране, что повалил дым, побежал на четвёртый этаж. Добежал или нет, не знаю. Помимо него в смене было ещё двое сотрудников ЧОПа. Для такой огромной площади это ничтожно мало. Они ничего и не смогли бы сделать», — уточнил он.

По словам родственника обвиняемого, сотрудники следственных органов «не понимают, в чём обвинить Сергея».

Подробнее — в материале RT.