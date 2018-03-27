На Марсовом поле проходит вторая акция памяти жертв пожара в Кемерове

На Марсовом поле проходит вторая акция памяти жертв кемеровской трагедии, организованная горожанами. Как передает редактор «Собака.ru» Ксения Морозова , на акцию пришли около 200 горожан, и в самом начале полиция и предупреждала петербуржцев о том, что «митинг проходит на Дворцовой». Сотрудники правоохранительных органов , судя по всему, имели в виду официальную акцию памяти, прошедшую в 18:00 на Дворцовой площади и организованную Смольным.

Сейчас в Петербурге также проходит матч Россия-Франция, который начался с минуты молчания. Футболисты российской сборной также возложили цветы к мемориалу на Дворцовой площади, а болельщики вывесили на стадионе баннер в память о погибших в результате пожара в кемеровском ТЦ.

Фото: Ксения Морозова, «Собака.ru» Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.