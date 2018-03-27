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Похороны 15 погибших при пожаре в Кемерове пройдут 28 марта
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Похороны 15 погибших при пожаре в Кемерове пройдут 28 марта 

Говорит Москва 3 часа назад
«Работаем с людьми, слушаем пожелания», — цитирует ТАСС представителя штаба.
Сегодня глава МЧС России Владимир Пучков объявил, что поисковая операция завершается. Спасатели перегруппируют силы, часть подразделений продолжит работу на месте. Замминистра Владлен Аксёнов ранее сообщил, что обнаружены останки 64 погибших, их передали в следственный комитет.
В результате пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» погибли 64 человека, более 60 обратились за медицинской помощью. В больницах остаются 15 пострадавших. На месте ЧП идёт разбор завалов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. 28 марта в России объявлено днём национального траура.
Говорит Москва: последние новости
Обнаружены останки всех 64 погибших при пожаре в Кемерове Власти Москвы не будут разгонять несогласованную акцию на Пушкинской площади СКР выступил против публикации списков погибших в Кемерове до окончания генэкспертиз
 Ещё 25 источников 
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