Похороны 15 погибших при пожаре в Кемерове пройдут 28 марта 

«Работаем с людьми, слушаем пожелания», — цитирует ТАСС представителя штаба.
Сегодня глава МЧС России Владимир Пучков объявил, что поисковая операция завершается. Спасатели перегруппируют силы, часть подразделений продолжит работу на месте. Замминистра Владлен Аксёнов ранее сообщил, что обнаружены останки 64 погибших, их передали в следственный комитет.
В результате пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» погибли 64 человека, более 60 обратились за медицинской помощью. В больницах остаются 15 пострадавших. На месте ЧП идёт разбор завалов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. 28 марта в России объявлено днём национального траура.