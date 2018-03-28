​В Татарстане внеплановые проверки торговых центров начались с ТРЦ «ГоркиПарк» 

После пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», унесшего жизни как минимум 64 человек, Генеральная прокуратура РФ объявила об окончании пожарных надзорных каникул, которые продолжались несколько лет. В Казани первой к выполнению поручения о проведении внеплановых проверок приступила прокуратура Советского района, сотрудница которой пришла сегодня в ТРЦ «ГоркиПарк» вместе с двумя офицерами МЧС РТ. На приглашение помощника прокурора Советского района Татьяны Рудницкой осветить мероприятие откликнулись более двух десятков журналистов, которые, едва она подошла к стойке охраны у центрального входа в ТРЦ «ГоркиПарк», тут же накинулись на нее с расспросами. — Почему именно «ГоркиПарк»? Что именно вы будете проверять?Первый вопрос остался без ответа, на второй женщина в синем мундире, не моргнув глазом, сообщила:— Соблюдение правил пожарной безопасности. После этого вместе с сотрудником МЧС РТ с майорскими погонами скрылась в кабинете директора, чтобы предъявить свои полномочия, после чего вернулась к акулам пера и микрофона уже вместе с руководителем ТРЦ «ГоркиПарк» Валентиной Сахабеевой. Та первым делом заявила, что о проверке не была предупреждена заранее, а значит, не успела к ней подготовиться, и журналисты не увидят ничего интересного. — Откуда? О ней я узнала только за две минуты до того, как люди сюда приехали, — заявила она, имея в виду проверяющих. — Мне сказали, что здесь собирается большое количество прессы, и я выехала сюда. Как я могла еще об этом узнать, если бы не эта куча видеокамер?И снова Татьяне Рудницкой задали вопрос, почему решили начать с «ГоркиПарка». — Проверка по графику, — подчеркнула она с ударением на последнее слово. — То есть у нас составлен график, в соответствии с которым будут проверены торговые центры по Советскому району. Поскольку я — представитель прокуратуры Советского района, то насчет других прокуратур — вопросы не ко мне. — Что вы будете проверять?— Мы будем смотреть полностью соответствие нормам пожарной безопасности. Валентина Сахабеева сообщила, что система пожаротушения в ТРЦ автоматизированная и «диспетчеризированная», после чего предложила пройтись по комплексу, и увидеть все своими глазами:— А я вам по ходу все расскажу. Возле игровой зоны журналистам продемонстрировали два плана эвакуации, а также зеленые стрелки под потолком, чтобы те, кто читать еще не умеет, знали, куда бежать в случае пожара. А когда по настоянию представителей СМИ объявили учебную пожарную тревогу, зеленые стрелки загорелись, а противопожарные жалюзи начали опускаться, чтобы локализовать очаг огня, тем самым защитив от него остальные помещения «ГоркиПарка». Все противопожарные двери, до этого заблокированные, оказались открытыми, и журналисты плотной толпой скатились вслед за Сахабеевой и Рудницкой со второго этажа на первый, убедившись в том, что система работает безотказно. Что характерно, несмотря на то, что по громкой связи было объявлено о том, что пожарная тревога будет учебной, несколько человек все-таки поспешили покинуть ТРЦ еще до того, как директор и проверяющие в сопровождении журналистов успели спуститься вниз. — Теперь мы будем работать с документами, — сообщила после этого Татьяна Рудницкая, давая понять, что дальнейшая проверка пройдет уже за закрытыми дверями. Евгений Аксенов.