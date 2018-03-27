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Губернатор Подмосковья почтил память погибших при пожаре в Кемерове
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Губернатор Подмосковья почтил память погибших при пожаре в Кемерове 

Вести Подмосковья 33 минуты назад
Фото: Вести Подмосковья
Губернатор Подмосковья и митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий приняли участие в митинге памяти жертв пожара в торговом центре Кемерова. Акция памяти прошла во вторник в Красногорске, сообщает пресс-служба правительства региона.
Андрей Воробьев вместе с главой городского округа Красногорск Радием Хабировым возложил цветы к мемориалу у Дворца культуры «Подмосковье».
«Будем молиться о погибших, чтобы Господь вселил их в Царствие небесное, а их близким дал терпения», — сказал митрополит Ювеналий.
На площади возле дома культуры собрались сотни жителей Красногорска, они несли свечи, цветы и игрушки в память о жертвах трагедии.
Пожар в торговом центре Кемерова «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Жертвами возгорания стали 64 человека. В больницах остаются 13 пострадавших.
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