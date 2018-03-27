Губернатор Подмосковья почтил память погибших при пожаре в Кемерове

Губернатор Подмосковья и митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий приняли участие в митинге памяти жертв пожара в торговом центре Кемерова . Акция памяти прошла во вторник в Красногорске , сообщает пресс-служба правительства региона.

Андрей Воробьев вместе с главой городского округа Красногорск Радием Хабировым возложил цветы к мемориалу у Дворца культуры «Подмосковье».

«Будем молиться о погибших, чтобы Господь вселил их в Царствие небесное, а их близким дал терпения», — сказал митрополит Ювеналий.

На площади возле дома культуры собрались сотни жителей Красногорска, они несли свечи, цветы и игрушки в память о жертвах трагедии.

Пожар в торговом центре Кемерова «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Жертвами возгорания стали 64 человека. В больницах остаются 13 пострадавших.