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«Интерфакс»: поисково-спасательная операция на месте пожара в Кемерово завершена
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

«Интерфакс»: поисково-спасательная операция на месте пожара в Кемерово завершена 

Newsru.com 5 часов назад
Фото: Newsru.com
На месте пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» завершены поисково-спасательные работы, сообщает во вторник, 27 марта,
"Интерфакс". Ранее администрация города, как это и было обещано на  семичасовом митинге, опубликовала
список
пропавших без вести и погибших в результате трагедии.
"Поисковая операция завершена. Все фрагменты тел на месте пожара собраны", — приводит агентство «Интерфакс» слова информированного источника, знакомого с ходом операции в «Зимней вишне».
Кроме того, во вторник президент Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в среду, 28 марта, в связи с гибелью людей в результате
пожара в Кемерово. В указе отмечается, что в день траура на всей территории страны должны быть приспущены государственные флаги, а учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предлагается отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура.
Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта на четвертом этаже. По последним данным, жертвами ЧП стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Опознаны 25 погибших. Еще 68 человек получили травмы и отравление продуктами горения, среди госпитализированных — трое детей.
Накануне в регионе был объявлен трехдневный траур с 27 по 29 марта. Так как Кремль
медлил
с объявлением общенационального траура, ряд регионов
самостоятельно объявили
его в знак солидарности с Кемеровской областью.
Во многих городах РФ, включая Москву и Санкт-Петербург, вечером 27 марта планируется провести гражданские акции памяти по погибшим в Кемерово. Со вчерашнего дня люди несут цветы и игрушки к представительству Кемеровской области в Москве на Большой Татарской улице.
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Источник сообщил о 40 погибших детях при пожаре в Кемерово Гендиректор кемеровского ТЦ обвинила "группу подростков нерусской внешности" в поджоге здания В Кемерово обнародованы предварительные списки пропавших без вести и погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня": 38 и 25 фамилий
 Ещё 9 источников 
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