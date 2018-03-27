«Интерфакс»: поисково-спасательная операция на месте пожара в Кемерово завершена

На месте пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» завершены поисково-спасательные работы, сообщает во вторник, 27 марта,

"Интерфакс" . Ранее администрация города, как это и было обещано на семичасовом митинге, опубликовала

список

пропавших без вести и погибших в результате трагедии.

"Поисковая операция завершена. Все фрагменты тел на месте пожара собраны", — приводит агентство «Интерфакс» слова информированного источника, знакомого с ходом операции в «Зимней вишне».

Кроме того, во вторник президент Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в среду, 28 марта, в связи с гибелью людей в результате

пожара в Кемерово . В указе отмечается, что в день траура на всей территории страны должны быть приспущены государственные флаги, а учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предлагается отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта на четвертом этаже. По последним данным, жертвами ЧП стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Опознаны 25 погибших. Еще 68 человек получили травмы и отравление продуктами горения, среди госпитализированных — трое детей.

Накануне в регионе был объявлен трехдневный траур с 27 по 29 марта. Так как Кремль

медлил

с объявлением общенационального траура, ряд регионов

самостоятельно объявили

его в знак солидарности с Кемеровской областью