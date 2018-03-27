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Все развлекательные мероприятия отменили в парке Горького на 28 марта из‑за траура
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Все развлекательные мероприятия отменили в парке Горького на 28 марта из‑за траура 

РИАМО 39 минут назад
Фото: РИАМО
Парк Горького в Москве отменил все развлекательные мероприятия в день траура по погибшим в пожаре в торговом центре Кемерова, сообщается на сайте парка.
Президент РФ Владимир Путин объявил 28 марта в России днем общенационального траура по погибшим в пожаре в ТЦ.
«Команда парка Горького выражает соболезнования семьям погибших и пострадавших при пожаре в Кемерове. Произошла страшная трагедия и мы скорбим вместе с вами. В день траура, 28 марта, на территории парка отменены все развлекательные мероприятия», — говорится в сообщении.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Жертвами возгорания стали 64 человека. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом.
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