Все развлекательные мероприятия отменили в парке Горького на 28 марта из‑за траура

Парк Горького в Москве отменил все развлекательные мероприятия в день траура по погибшим в пожаре в торговом центре Кемерова , сообщается на сайте парка.

Президент РФ Владимир Путин объявил 28 марта в России днем общенационального траура по погибшим в пожаре в ТЦ.

«Команда парка Горького выражает соболезнования семьям погибших и пострадавших при пожаре в Кемерове. Произошла страшная трагедия и мы скорбим вместе с вами. В день траура, 28 марта, на территории парка отменены все развлекательные мероприятия», — говорится в сообщении.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Жертвами возгорания стали 64 человека. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом.