«Гринвич» открыл прокурорам все двери

Свердловская прокуратура совместно с подразделениями МЧС регионального главка начали внеочередную проверку развлекательных центров. На первой из них, начатой в екатеринбургском ТРЦ «Гринвич», побывал корреспондент «АиФ-Урал»

Визит представительной делегации в один из крупнейших в России торгово-развлекательный центр начался с игровой зоны. С пятого этажа, где располагается детский «Парк Героев», сотрудники МЧС попытались эвакуироваться через запасные выходы, расположенные в трех дверях в разных частях помещения.

По имеющимся правилам, все они были двустворчатыми, но полностью открыта была одна. У двух остальных была закрыта одна из створок, в результате чего проход оказался чуть уже норматива. В соответствии с ним, если в помещении находится одновременно более 50 человек, ширина дверного проема должна быть не менее 120 см.

Чуть хуже проверяющими воспринималась навигация, но на путях эвакуации все же были стрелки, указывающие направление спасения. Некоторую заминку допустила опрошенная прокурорскими девушка-аниматор, которая при необходимости должна выводить людей — она растерялась от заданного вопроса.

Отдельно комиссия осмотрела кинозалы, внутрь которых можно было попасть через штатный вход. Запасных же выходов из осмотренного зала было несколько: двери открывались изнутри наружу и вели в параллельные коридоры, ведущие либо на лестницу и на улицу, либо в торговую галерею.

Система безопасности «Гринвича», в частности, предусматривает использование так называемых «противопожарных штор». Речь идет об металлических щитах, по сигналу автоматики перекрывающих переходы из одной части ТРЦ в другую. В случае пожара этими устройствами может быть предотвращено распространение огня и дыма.

Логика работы автоматической системы пожаротушения позволяет не только перекрывать горящие части гигантского ТРЦ, но и разблокировать двери, ведущие на запасные лестницы и с них — на улицу. В момент срабатывания останавливаются все эскалаторы и тревеллаторы, а также лифты, дошедшие до ближайшего этажа. Всех дверей в «Гринвиче» более сотни.

По словам пресс-атташе свердловской прокуратуры Марины Канатовой, работоспособность систем будет проверена при закрытых магазинах. Однако журналистам показали работу мониторингового центра «Гринвича», куда сходится вся информация, собираемая камерами в наиболее критичных местах. В том случае, если возникает задымление, оператор может остановить эскалатор и отправить на место охранников. Таким образом, объясняет инженер ТРЦ Антон Панков, в ручном режиме дублируется автоматика.