Начальник воронежской полиции о ТЦ: «Только прибыль, больше их ничего не интересует» 

Александр Сысоев отметил, что воронежцы не застрахована от повторения кемеровской трагедии. Воронежские торгово-развлекательные центры не застрахованы от повторения кемеровской трагедии, где при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, рассказал на заседании областной думы начальник ГУ МВД по Воронежской области Александр Сысоев во вторник, 27 марта. — Сегодня мы начали заседание думы с события, которое произошло в одном из субъектов из-за того, что собственник не в полной мере обеспечил безопасность. Ситуация не очень хорошая и на территории области. Вы знаете эти места, и мы тоже их знаем, там, где мероприятия с большим количеством людей организуют, совершенно не имея возможности обеспечить безопасность. Только прибыль, больше ничего организаторов не интересует, — резко высказался Александр Сысоев. В числе таких развлекательных комплексов он назвал сити-парк «Град», но уточнил, что в Воронеже есть и «другие места», где массовые мероприятия организуются с несоблюдением норм противопожарной безопасности. — У органов исполнительной и законодательной власти, надзорных ведомств достаточно рычагов, чтобы воздействовать на этих руководителей. Законодательство РФ в этой сфере уже выстроено, его нужно только выполнять. А у нас только обозначают проведение массового мероприятия и ждут, что полиция обеспечит безопасность, сами ничего не предпринимают. Хотя закон говорит, что организатор отвечает за безопасность людей, а органы внутренних дел только оказывают ему содействие. Но первый заботится именно организатор. Регулярно сталкиваюсь с такими ситуациями. Они чреваты серьезными последствиями, — подытожил Александр Сысоев. Начальник главного управления МЧС России по Воронежской области Александр Кошель накануне так же отметил, что с соблюдением правил пожарной безопасности в воронежских торгово-развлекательных центрах есть проблемы. В 2017 году там выявили 16 нарушений требований пожарной безопасности. Глава региона Александр Гусев 26 марта призвал принять все необходимые меры, которые позволят не допустить повторения кемеровской трагедии и порекомендовал спасателям совместно с прокуратурой и в самое ближайшее время начать дополнительные проверки в крупных торговых центрах региона. Проверки начались уже 27 марта и продлятся до середины апреля. Особое внимание специалисты будут уделять наличию и исправности систем пожаротушения, оповещения людей о пожаре, первичных средств пожаротушения. Сотрудники городского управления ГО и ЧС также присоединятся к проверкам крупных ТЦ. Такое поручение ранее дал врио мэра Вадим Кстенин. По мнению главы города, это позволит провести проверки всесторонне и качественно. Здание торгового центра «Зимняя Вишня» в Кемерове загорелось около 16:00 воскресенья, 25 марта. Жертвами пожара стали 64 человека, среди которых был 41 ребёнок. К настоящему времени опознаны тела 27 погибших. Возбуждено уголовное дело по трём статьям. Задержаны и допрошены пять человек, в том числе арендатор помещения, в котором мог находиться эпицентр возгорания, и руководитель управляющей компании, обслуживавшей ТЦ. Президент Владимир Путин назвал причинами трагедии преступную халатность и разгильдяйство. Глава государства поручил главе СК РФ Александру Быстрыкину дать правовую оценку действиям должностных лиц, из-за которых произошло ЧП. Общенациональным днём траура по погибшим при пожаре в Кемерове Владимир Путин объявили 28 марта. Елена Гончарова