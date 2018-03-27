В Чечне в день траура отменят все развлекательные программы

Глава Чечни подчеркнул, что трагедия, произошедшая в Кемерово, сплотила россиян.

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