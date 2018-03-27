В Чечне в день траура отменят все развлекательные программы 

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В республике Чечня в день траура, 28 марта, отменят все развлекательные и увеселительные программы, написал глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
"Президент РФ объявил траур в России в связи с трагедией в Кемерово. В день траура в Чечне будут отменены все развлекательные и увеселительные программы на телеканалах, в домах культуры, организациях и учреждениях", — написал он.
Глава Чечни подчеркнул, что трагедия, произошедшая в Кемерово, сплотила россиян.
"Каждый гражданин воспринял боль родственников погибших в Кемерово граждан, как личное горе и личную трагедию. Уверен, что правоохранительные органы дадут надлежащую оценку действиям и бездействиям всех лиц, ответственных за произошедшее. Ещё раз выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", — подчеркнул он.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека, среди них много детей. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.
По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009 год, 153 жертвы).