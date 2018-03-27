Директор «Зимней вишни» заявила о поджоге торгового центра

«Есть версия, я в ней уверена. Я разговаривала с сотрудницей, она утверждала, что услышала хлопок и увидела столб огня — вспыхнула поролоновая куча. Я считаю, что это был поджог», — сказала Судденок журналистам в зале суда.

Она считает, что к возникновению пожара могут быть причастны подростки, которые в последнее время часто посещали ТРЦ и «неадекватно себя вели».

«Они были разного возраста, ходили группами по 7-8 человек, мы неоднократно вызывали полицию, есть протоколы», — отметила Судденок.

Она также добавила, что двери в кинозалы ТЦ не закрывались.

«У нас есть жалобы на хлопанье дверьми, они не закрывались никогда. Там автоматические магнитные замки, возможно, была неисправность», — подчеркнула Судденок, добавив, что последняя проверка пожарной сигнализации проходила 14 февраля.

Ранее суд продлил срок задержания Судденок до 72 часов. Суд также продлил срок задержания технического директора ТРЦ «Зимняя вишня» Георгия Соболева

Всего по этому делу были задержаны и допрошены пятеро подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился источник возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, а также охранник, не включивший сигнал тревоги, когда возник пожар.