Управляющая «Зимней вишни» не признала вину

Надежда Судденок , занимавшая должность управляющей в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», отказалась признать вину в протоколе допроса суда, передает «Газета.ру»

Судденок обратилась к СК с просьбой «разобраться» и найти виновных в пожаре.

Ранее Судденок заявила, что причиной пожара стал поджог.

«Есть версия, я в ней уверена. Я разговаривала с сотрудницей, она утверждала, что услышала хлопок и увидела столб огня — вспыхнула поролоновая куча. Сам аттракцион не мог так запылать. Я утверждаю: это был поджог», — сказала Судденок.