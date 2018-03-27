Управляющая «Зимней вишни» не признала вину 

Надежда Судденок, занимавшая должность управляющей в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», отказалась признать вину в протоколе допроса суда, передает «Газета.ру».
Судденок обратилась к СК с просьбой «разобраться» и найти виновных в пожаре.
Ранее Судденок заявила, что причиной пожара стал поджог.
«Есть версия, я в ней уверена. Я разговаривала с сотрудницей, она утверждала, что услышала хлопок и увидела столб огня — вспыхнула поролоновая куча. Сам аттракцион не мог так запылать. Я утверждаю: это был поджог», — сказала Судденок.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. По данным СК, в результате пожара погибли 59 человек, еще 67 числятся пропавшими без вести.