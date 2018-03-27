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Жители Петербурга почтили память погибших в Кемерове
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Жители Петербурга почтили память погибших в Кемерове 

Говорит Москва 3 часа назад
Фото: Фонтанка.Ру
На Зимнем дворце приспущен государственный флаг. Траурное мероприятие на Дворцовой площади началось в 18 часов с панихиды по погибшим в пожаре.
Аналогичные акции проходят в других российских городах, в том числе Москве, где почтить память жертв трагедии и люди пришли на Пушкинскую и Манежную площади.
В результате пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» погибли 64 человека, более 60 обратились за медицинской помощью. В больницах остаются 15 пострадавших. На месте ЧП идёт разбор завалов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. 28 марта в России объявлено днём национального траура.
Говорит Москва: последние новости
Площадь пожара в торговом центре в Кемерове достигла 1500 квадратных метров Участники акции на Пушкинской прогнали съёмочную группу RT с криками «позор» СКР выступил против публикации списков погибших в Кемерове до окончания генэкспертиз
 Ещё 8 источников 
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