Жители Петербурга почтили память погибших в Кемерове 

На Зимнем дворце приспущен государственный флаг. Траурное мероприятие на Дворцовой площади началось в 18 часов с панихиды по погибшим в пожаре.
Аналогичные акции проходят в других российских городах, в том числе Москве, где почтить память жертв трагедии и люди пришли на Пушкинскую и Манежную площади.
В результате пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» погибли 64 человека, более 60 обратились за медицинской помощью. В больницах остаются 15 пострадавших. На месте ЧП идёт разбор завалов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. 28 марта в России объявлено днём национального траура.