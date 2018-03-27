Жители Петербурга почтили память погибших в Кемерове

На Зимнем дворце приспущен государственный флаг. Траурное мероприятие на Дворцовой площади началось в 18 часов с панихиды по погибшим в пожаре.

Аналогичные акции проходят в других российских городах, в том числе Москве , где почтить память жертв трагедии и люди пришли на Пушкинскую и Манежную площади.