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Активисты создали бота для жалоб о нарушении техники безопасности в ТЦ
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Активисты создали бота для жалоб о нарушении техники безопасности в ТЦ 

Ридус 52 минуты назад
Фото: Ридус
Активисты создали бота, через которого можно направить жалобу о нарушениях техники безопасности в местах массового скопления людей.
Создатели бота в мессенджере Telegram призывают неравнодушных проверять эвакуационные выходы везде: на работе, в школе, ТЦ, кинотеатре. Адреса всех объектов, на которые напишут жалобы, будут опубликованы в боте и направлены в Генпрокуратуру России.
«Открытая дверь — чья-то спасенная жизнь», — пишут активисты.
Список объектов, на которые поступили жалобы о нарушении техники безопасности, постоянно обновляется. «Ридус» публикует скриншот, на котором видно, как выглядит небольшая часть народного перечня опасных объектов.
Поводом для данной инициативы стал страшный пожар в кемеровском торговом центре 25 марта, жертвами стали 64 человека, более 60 пострадавших обратились за помощью в медицинские учреждения, опознаны тела 25 погибших.
Среди возможных версий возгорания называется замыкание электропроводки, поджог или неосторожное обращение с огнем, а также взрыв газового баллона.
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