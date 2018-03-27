Активисты создали бота для жалоб о нарушении техники безопасности в ТЦ

Активисты создали бота, через которого можно направить жалобу о нарушениях техники безопасности в местах массового скопления людей.

Создатели бота в мессенджере Telegram призывают неравнодушных проверять эвакуационные выходы везде: на работе, в школе, ТЦ, кинотеатре. Адреса всех объектов, на которые напишут жалобы, будут опубликованы в боте и направлены в Генпрокуратуру России

«Открытая дверь — чья-то спасенная жизнь», — пишут активисты.

Список объектов, на которые поступили жалобы о нарушении техники безопасности, постоянно обновляется. «Ридус» публикует скриншот, на котором видно, как выглядит небольшая часть народного перечня опасных объектов.

Поводом для данной инициативы стал страшный пожар в кемеровском торговом центре 25 марта, жертвами стали 64 человека, более 60 пострадавших обратились за помощью в медицинские учреждения, опознаны тела 25 погибших.

Среди возможных версий возгорания называется замыкание электропроводки, поджог или неосторожное обращение с огнем, а также взрыв газового баллона.