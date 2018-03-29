В крупном торговом центре Мурманска МЧС нашло нарушения

В торгово-развлекательном центре «Форум» Мурманска , одном из крупнейших в городе, серьезно нарушены правила пожарной безопасности.

Об этом корреспонденту «РГ» сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области по итогам проверки в связи с недавней гибелью людей во время пожара в Кемерове. За день «Форум» могут посетить до 5 тысяч человек. В торговом центре расположен кинотеатр, в котором могут одновременно находиться до 550 человек.

Как выяснили контролеры, система пожарной безопасности в нем автономна и никак не связана с общей аналогичной системой торгового центра. Это грубое нарушение, так как звук пожарной сигнализации при ее срабатывании должен быть слышен в любой точке торгового центра.

Иными словами, если в торговом центре за пределами кинотеатра вспыхнет пожар, то посетители кинотеатра могут узнать об этом с запозданием и не успеть своевременно эвакуироваться. Система дымоудаления не работает. Кроме того, звук фильма в случае пожара должен глушиться или отключаться, но и это требование не соблюдено.