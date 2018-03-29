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В крупном торговом центре Мурманска МЧС нашло нарушения
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В крупном торговом центре Мурманска МЧС нашло нарушения 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В торгово-развлекательном центре «Форум» Мурманска, одном из крупнейших в городе, серьезно нарушены правила пожарной безопасности.
Об этом корреспонденту «РГ» сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области по итогам проверки в связи с недавней гибелью людей во время пожара в Кемерове. За день «Форум» могут посетить до 5 тысяч человек. В торговом центре расположен кинотеатр, в котором могут одновременно находиться до 550 человек.
Как выяснили контролеры, система пожарной безопасности в нем автономна и никак не связана с общей аналогичной системой торгового центра. Это грубое нарушение, так как звук пожарной сигнализации при ее срабатывании должен быть слышен в любой точке торгового центра.
Иными словами, если в торговом центре за пределами кинотеатра вспыхнет пожар, то посетители кинотеатра могут узнать об этом с запозданием и не успеть своевременно эвакуироваться. Система дымоудаления не работает. Кроме того, звук фильма в случае пожара должен глушиться или отключаться, но и это требование не соблюдено.
Региональное ГУ МЧС проводит проверку объектов массового скопления людей в Заполярье, сообщил начальник управления Владимир Гусев. Предполагается проверить 72 объекта.
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