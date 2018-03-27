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Похороны 15 погибших при пожаре в Кемерове пройдут 28 марта
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Похороны 15 погибших при пожаре в Кемерове пройдут 28 марта 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Первые похороны погибших 25 марта при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» пройдут 28 марта, сообщает "Аргументы недели". Ожидается, что похоронят 15 человек.
Все расходы на погребение жертв пожара возьмут на себя власти Кемеровской области. Губернатор Аман Тулеев заявил, что за каждого погибшего семьи получат по одному миллиону рублей. Дмитрий Медведев также пообещал, что по такой же сумме выплатит родственникам жертв пожара правительство страны.
Ранее администрация Кемерова опубликовала список погибших, пропавших без вести, а также госпитализированных в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня».
Всего в результате трагедии погибли 64 человека. Владимир Путин объявил 28 марта днем траура в России.
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