Видеоблогер Соболев заработал 200 тыс. рублей на трагедии в Кемерово

На распространении ложной информации о якобы сотнях погибших на пожаре в Кемерово российский блогер Николай Соболев заработал 200 тыс. рублей.

Трагедия в Кемерово, унесшая жизнь 64 человек, стала прибыльным бизнесом для блогеров. В частности, один из самых популярных российских видеоблогеров Николай Соболев (у которого более 4 млн подписчиков) заработал на распространении ложной информации 200 тыс. рублей, сообщает издание Ura.ru.

Его ролик «От нас скрывают правду? Пожар в Кемерове» за два дня привел к нему на канал больше 100 тыс. новых подписчиков. Омечается, что в среднем в марте на его канал подписывалось порядка 2-3 тыс. человек в день. На видео Соболев приводил анонимные аудиозаписи из мессенджера WhatsApp, в которых шла речь о сотнях погибших.

За два дня канал получил более 6,5 млн новых просмотров, хотя в среднем в марте каждый день канал просматривали лишь около 400 тыс. раз.

По данным экспертов, с учетом этих показателей, Соболев заработал на своем видео около 200 тыс. рублей.

Спустя два дня Соболев удалил ролик с ложной информацией о 300 погибших в Кемерово. Он заявил, что не собирался сеять панику, и не имел корыстных целей

Ранее был составлен список блогеров-«трупоедов», сеявших панику после трагедии в Кемерово.

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