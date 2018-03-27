СМИ составили список блогеров, устроивших пиар на жертвах пожара в Кемерово

Москва , 27 марта. Сразу после трагедии в торговом центре в Кемерово , где погибли 64 человека, в том числе — и 41 ребенок, в Рунете стали активно муссироваться слухи о «сотнях погибших» и «переполненных моргах». Довольно быстро выяснилось, что за фейковыми сообщениями стоял украинский пранкер Евгений Вольнов, которому осознанно или не очень, помогали десятки российских блогеров, решивших использовать трагедию для пиара. Издание Ruposters составило список всех блогеров, участвовавших в распространении волны фейков о кемеровском пожаре в соцсетях.

Украинский пранкер Евгений Вольнов сразу после трагедии начал обзванивать российские морги, представляясь сотрудников правоохранительных органов и предупреждая о поступлении «нескольких сотен трупов». Непроверенная информация о «сотнях погибших» стала распространяться дальше, в том числе и соцсетях. Десятки блогеров решили, что кемеровская трагедия — отличный способ увеличить число подписчиков и, не проверяя информацию, начали сеять панику.

Видеоблогер Николай Соболев (26 лет) сравнил крупный пожар в Кемерово с аварией на Чернобыльской АЭС, утверждая, что если власти в СССР скрывали масштаб трагедии, то и в наши дни будет происходить то же самое. В качестве «доказательств» он привел ролики с аудизоаписями из мессенджера WhatsApp, чье происхождение и подлинность неизвестны.

Проект NEMAGIA, который ведут Михаил Печерский и Алексей Псковитин (33 года и 26 лет) распространяли информацию о «174 трупах в морге на Волгоградской». Они ссылались на аудиозапись из WhatsApp, где об это анонимно рассказывала некая женщина. В качестве другого источника блогеры использовали рассказаз еще одной женщины, которой, якобы, передали информацию из МЧС о 355 жертвах пожара — причем сама она к спасательным структурам отношения не имеет.

Блогер Александр Движнов (26 лет) продемонстрировал в своем видео два скриншота с перепиской из мессенджеров. На первом пишет, якобы, жена заведующего каким-то московским моргом, который почему-то вылетел в Кемерово. На втором другая женщина анонимно сообщает о «400 погибших», не приводя никаких доказательств. Сам блогер совершенно некритично передает слухи дальше, даже не пытаясь проверить подлинность этих «источников».

Видеоблогер Сергей Брокш (26 лет), сотрудничающий с рекламного холдинга Wild Jam, распространил слухи о «500 погибших» в ходе пожара в кемеровском ТЦ. Он ссылается на некие абстрактные «неподтвержденные данные, которые разлетелись по всему интернету».

Дмитрий Иванов (31 год), выпускающий видео под псевдонимом «Камикадзе_Д», также воспроизвел слухи о «400 погибших», тоже не приведя никаких доказательств. При этом он не упустил возможности обвинить СМИ в «сокрытии информации» о реальном числе погибших.

Также в распространении фейков о «сотнях погибших» приняли участие другие, менее раскрученные видеоблогеры, включая Михаила Исютина (26 лет), Макса Джордана (27 лет), Данилы Поперечного (24 года) и Роберто Панчвидзе (26 лет), основателя сообщества MDK. Именно сообщение последнего, в котором заявляется о «350-400 погибших» (Панчвидзе ссылается на неких неназванных жителей Кемерово, не приводя никаких доказательств) позже распространил у себя видеоблогер Алексей Навальный.

Стоит отметить, что сотрудники Навального активное участие в распространении фейков о завышенном числе погибших. В твиттерах главы штаба Навального в Кемерово Ксении Пахомовой и ее коллеги в Новокузнецке Антона Волошина появились сообщения о том, что власти, якобы, скрывают погибших и даже «вводят в город военных». К распространению паники присоединилась активистка Pussy Riot Ольга Борисова и главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац, также перепостившие у себя фейки о «400 погибших».

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