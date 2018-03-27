Серьезный пожар в частном секторе напугал жителей Зареки

В этот вторник, 27 марта, в частном секторе в Зареке произошел серьезный пожар. Здесь на улице Астраханской загорелись надворные постройки частного дома. Густой дым и запах гари, который за считанные минуты успел распространиться по всему району, сильно напугал местных жителей. Они, опасаясь за собственные дома, и вызвали пожарных.

— Вызов о возгорании к нам поступил в 18:21. На место происшествия сразу выдвинулись подразделения. В настоящий момент это вся информация. По предварительным данным, пострадавших и погибших во время пожара нет, — сообщил Геннадий Грибич, заместитель руководителя пресс-службы МЧС по Тюменской области

Очевидцы же сообщают, что на месте работали порядка 20 сотрудников экстренной службы, врачи скорой помощи и полицейские. По какой причине произошел пожар — выясняется.