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Серьезный пожар в частном секторе напугал жителей Зареки
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Серьезный пожар в частном секторе напугал жителей Зареки 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В этот вторник, 27 марта, в частном секторе в Зареке произошел серьезный пожар. Здесь на улице Астраханской загорелись надворные постройки частного дома. Густой дым и запах гари, который за считанные минуты успел распространиться по всему району, сильно напугал местных жителей. Они, опасаясь за собственные дома, и вызвали пожарных.
— Вызов о возгорании к нам поступил в 18:21. На место происшествия сразу выдвинулись подразделения. В настоящий момент это вся информация. По предварительным данным, пострадавших и погибших во время пожара нет, — сообщил Геннадий Грибич, заместитель руководителя пресс-службы МЧС по Тюменской области.
Очевидцы же сообщают, что на месте работали порядка 20 сотрудников экстренной службы, врачи скорой помощи и полицейские. По какой причине произошел пожар — выясняется.
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