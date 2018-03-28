Подробности серьезного пожара в Зареке: частный дом сгорел из-за печки 

Вчера, 27 марта, в Тюмени на улице Астраханской загорелся частный дом и прилегающие постройки. Густой черный дым был виден со всей Зареки. Несмотря на то что пожарные прибыли на место быстро, строение сгорело дотла. Причиной пожара, по словам хозяина дома, стала оставленная без присмотра печка.
Пожар в Зареке с высоты
В пресс-службе МЧС по Тюменской области сообщили, что пожарные прибыли на место через семь минут после поступления вызова. — На месте работали 28 сотрудников МЧС и 7 единиц спецтехники. Вызов поступил в 18:26. Локализовать возгорание удалось в 19:22, а полностью его ликвидировать — в 19:39. Пострадавших нет, — сообщили в ведомстве. Редакция 72.ru сняла процесс тушения пожара с помощью квадрокоптера. На видео можете оценить масштабы возгорания, с которым столкнулись тюменские пожарные.