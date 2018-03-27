«Сигнализация срабатывают от пыли»: разбираемся, может ли в Перми повториться кемеровская трагедия

Перми десяток крупных торгово-развлекательных центров. После воскресного пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», где погибли более 60 человек, во всех городах страны будут проверены ТРК. В том числе и у нас. Следователи сообщили, что охранник кемеровского ТЦ, услышавший пожарную тревогу, отключил сигнализацию. Как обстоят дела в Перми и может ли у нас произойти подобная ситуация? Мнения мы спросили у руководства и сотрудника торговых центров, а также у специалиста, который занимается установкой пожарных сигнализаций.

«Сигнализацию отключают, потому что она срабатывает по ошибке»

Сотрудник одного из торговых центров Перми, пожелавший остаться неизвестным, сообщил 59.ru, что отключение пожарной сигнализации после ее срабатывания — обычная практика.

— В большинстве случаев пожарная сигнализация срабатывает по ошибке. Например, если на датчик попала пыль от того, что где-то поблизости используют перфоратор. Поэтому в нашем торговом центре принято отключать сигнализацию, чтобы не пугать посетителей, — рассказал работник ТЦ. — После этого охранник идет к месту, где сработал датчик, и выясняет, что там произошло. Если есть какая-то опасность для клиентов и сотрудников, он заново включает пожарную сигнализацию. Кнопки есть по всему зданию, поэтому это происходит быстро. Затем вызывают пожарных и по громкой связи объявляют, что всем нужно покинуть торговый центр.

Также, по словам анонимного источника, в системе автоматического пожаротушения, которая включается в случае возгорания, могут понижать давление воды или вовсе отключать ее. Это также делается из-за ложных срабатываний, в результате которых из-за воды может быть испорчен товар.

При эвакуации проблема может возникнуть и из-за того, что пути выхода из здания планируются без учета перегородок, которые потом поставят арендаторы.

— Формально появление перегородок не нарушает правила пожарной безопасности, но найти среди сложной системы отделов выход бывает непросто, — считает сотрудник ТЦ.

Например, в ТРК «Семья» заверяют, что все 110 эвакуационных выходов работают и в случае тревоги будут открыты. При возникновении нештатной ситуации — запахе дыма, повышении температуры выше норматива — системы приводятся в действие автоматически. Они разблокируют все эвакуационные выходы и отключают электроприводы крутящихся дверей. Над эвакуационными дверями включаются световые табло «Выход». По радио ТРК начинается оповещение о необходимости срочно покинуть здание.

«Для того, чтобы говорить, что выход закрыт, надо понимать систему»

Также мы поговорили с замдиректора ТРК «Колизей» Динарой Маньковой, чтобы узнать, как обстоят дела с пожарной безопасностью в «Любимове», Cinema и Atrium.

— Сегодня в 9:30 мы провели тренировку в бизнес-центре «Любимов» по эвакуации людей в случае пожара — рассказала Динара Манькова. — Были задействованы противопожарные системы здания: речевое оповещение, противодымная защита. Открылись все двери эвакуационных выходов. Все работает: загорелись световые табло, направляющие стрелки, светильники, планы эвакуации. Пути эвакуации не загромождены. В скором времени тренировка будет в ТЦ Cinema и Atrium. Некоторые СМИ написали, что там не открываются двери эвакуационных выходов. Но чтобы это писать, надо понимать, как работает система. Двери блокированы системой управления и контролем доступа (СКУД) на электромагнитные замки, которые автоматически открываются при срабатывании автоматической пожарной сигнализации. То есть при пожаре отключается электропитание замков, что соответствует требованиям «Правил противопожарного режима в Российской Федерации ». В целом же, обеспечением пожарной безопасности мы занимаемся постоянно. Работа с арендаторами проводится регулярно.

Следственный комитет сообщил, что охранник в кемеровском ТЦ выключил сигнализацию, когда она сработала, а потом пошел проверять, что произошло. Нас заверили, что в «Колизее» такого быть не может.

— Для охраны разработан алгоритм действий в случае пожара, обнаружения подозрительных предметов. Здания оборудованы системами автоматической пожарной сигнализациеи, оповещения и управления эвакуацией, противодымной защиты, водным пожаротушением, — пояснили в ТРК.

«Ложные срабатывания — от плохого обслуживания»

Своим мнением поделился и Валерий Пугач , заместитель директора компании «Рубеж-Сервис», занимающейся установкой и обслуживанием систем противопожарной безопасности.

— В торговых центрах обязательно должно быть ежемесячное обслуживание противопожарной сигнализации, — рассказал Валерий Пугач. — Это может стоить порядка 80 тысяч рублей в месяц. Но надо понимать, что тут лучше не экономить.

По мнению специалиста, отключение работающей сигнализации — это человеческий фактор.

— Мы пишем инструкции для заказчиков по действиям в таких ситуациях. Если сработала сигнализация, то охранник в первую очередь должен пойти и посмотреть, что там происходит. А у нас как бывает: «Сирена заорала — пойду и выключу», — сетует Пугач.

При этом специалист добавляет: желание выключить сигнализацию здесь — следствие экономии на обслуживании. Из-за этого происходят ложные срабатывания, на которые реагируют уже без настороженности.

— Надо, чтобы люди хорошо работали с нормативной документацией. Все зависит от площади, количества выходов, пропускной способности. И этот расчет должен быть сделан перед вводом здания в эксплуатацию, — объясняет специалист. — По нормативу датчик сигнализации должен продуваться раз в квартал. А если цена обслуживания копеечная, то они не проверяются, только бумажки подписываются.

Пожар в Кемерово начался днем 25 марта и полыхал почти сутки. Сейчас известно о 64 погибших и нескольких десятках пропавших без вести. В стране объявлен национальный траур. Жители Перми сегодня соберутся в сквере Уральских добровольцев, чтобы почтить память погибших. С 28 марта в Прикамье начнутся внеплановые проверки торговых центров, кинотеатров, музеев и других мест с массовым пребыванием людей.

Сегодня портал 59.ru ведет прямую трансляцию событий в Прикамье, связанных с кемеровской трагедией.