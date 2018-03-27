СФ предложил наказывать распространителей фейковых новостей о трагедии в Кемерове 

Ранее в соцсетях стала появляться информация о том, что власти занижают официальные данные о жертвах пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Жертвы, как сообщалось, исчисляются сотнями.
«Сегодня происходят страшные вещи, когда на случившемся горе пытаются сделать некоторые вбросы и спекулировать на этом. Я считаю, что это такое же преступление, как допустили те, по вине кого случилась такая беда. За это нужно отвечать», — заявила Петренко.
В результате пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» погибли 64 человека, более 60 обратились за медицинской помощью. В больницах остаются 15 пострадавших. На месте ЧП идёт разбор завалов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. 28 марта в России объявлено днём национального траура.