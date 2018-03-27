СФ предложил наказывать распространителей фейковых новостей о трагедии в Кемерове

Ранее в соцсетях стала появляться информация о том, что власти занижают официальные данные о жертвах пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Жертвы, как сообщалось, исчисляются сотнями.

«Сегодня происходят страшные вещи, когда на случившемся горе пытаются сделать некоторые вбросы и спекулировать на этом. Я считаю, что это такое же преступление, как допустили те, по вине кого случилась такая беда. За это нужно отвечать», — заявила Петренко.