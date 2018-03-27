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В столице Мордовии прошла акция памяти жертв трагедии в Кемерове
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В столице Мордовии прошла акция памяти жертв трагедии в Кемерове 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Во вторник по призыву молодежных активистов, распространенному через соцсети, на площадь Победы в Саранске пришли тысячи горожан. Люди несли цветы и игрушки в память о погибших к памятнику павшим в Великой Отечественной войне.
В числе участников скорбной акции был и глава республики Владимир Волков, а также председатель правительства РМ Владимир Сушков и мэр Саранска Петр Тултаев. Они почтили память погибших в Кемерове и возложили цветы к стихийному мемориалу.
— Это наше общее горе, общая беда. Трагедия отозвалась болью не только для жителей Кемеровской области, но и для жителей Мордовии, всей страны, — сказал Владимир Волков.
Ранее лидер региона направил губернатору Кемеровской области Аману Тулееву телеграмму со словами поддержки в адрес родных и близких погибших в пожаре.
"Народ Мордовии вместе с Вами, вместе со всей страной глубоко скорбит по поводу трагической гибели людей в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня», — отмечается в телеграмме. — Это наша общая тяжелая боль, наша общая горькая невосполнимая утрата. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших".
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