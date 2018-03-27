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Эксперт: дома у калининградцев должны быть огнетушители
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Эксперт: дома у калининградцев должны быть огнетушители 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Более 90% пожаров в России происходят в жилом секторе: в домах, квартирах и гаражах. Такую статистику привёл эксперт ток-шоу «зо минут» директор АНО «Центр пожарной безопасности»Александр Буслов.
«Самый большой процент гибели — в жилом секторе. Если ежесуточно сложить, сколько погибает, то мы получаем страшную цифру», — сказал он.
По его словам законодательством закреплено, в частности, в постановлении мэра Калининграда от 2013 года, что в квартире до ста квадратных метров нужно иметь один огнетушитель массой не менее двух килограммов. Либо порошковый, либо газовый, он же углекислотный.
«Часто люди погибают в состоянии сна. Для этого придумали специальные извещатели — второе, что нужно иметь дома. Это не автоматические системы, проводные или беспроводные, а автономные извещатели, которые работают на батарейке. Дым появляется, и он начинает срабатывать. Его закрепляют, как минимум один, в комнате», — продемонстрировал устройство Буслов.
Также он порекомендовал гражданам иметь дома маску-самоспасатель, которую можно использовать при эвакуации из задымлённого помещения.
Калининградские «Вести» отмечают, что эфир ток-шоу «30 минут» был посвящён трагедии в Кемерово, где при пожаре в торговом центре погибли 64 человека. В студии программы стало известно, что в Калининградской области начнутся тотальные проверки торгово-развлекательных центров на соответствие нормам безопасности. Всего таких объектов 16. Особое внимание будет уделено путям эвакуации, их количеству, дверям эвакуационных выходов, которые должны быть открыты.
МЧС: с 2016 года плановые проверки в калининградских ТЦ не проводились
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