Останки 64 погибших при пожаре в «Зимней вишне» переданы на экспертизу

Обнаруженные фрагменты тел 64 погибших в ТЦ «Зимняя вишня» отправлены на экспертизу. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу МЧС РФ Владимира Пучкова.

Останки погибших — 64 человека переданы для проведения экспертизы. Сегодня уже организованы первые похороны погибших. Мы будем держать на жестком контроле все процедуры опознания тел погибших

Глава ведомства сообщил, что продолжается активная работа по оказанию помощи всем семьям погибших и пострадавших при пожаре. Каждая семья будет обеспечена финансовой поддержкой.

Также получат компенсации пострадавшие — за легкий вред здоровью по 200 тысяч рублей каждый, за средний и тяжкий — у нас два человека таких, получат по 400 тысяч. И, конечно, медицинское сопровождение и помощь на протяжении всей жизни

— Владимир Пучков.