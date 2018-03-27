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Останки 64 погибших при пожаре в «Зимней вишне» переданы на экспертизу
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Останки 64 погибших при пожаре в «Зимней вишне» переданы на экспертизу 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Обнаруженные фрагменты тел 64 погибших в ТЦ «Зимняя вишня» отправлены на экспертизу. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу МЧС РФ Владимира Пучкова.
Останки погибших — 64 человека переданы для проведения экспертизы. Сегодня уже организованы первые похороны погибших. Мы будем держать на жестком контроле все процедуры опознания тел погибших
Владимир Пучков.
Глава ведомства сообщил, что продолжается активная работа по оказанию помощи всем семьям погибших и пострадавших при пожаре. Каждая семья будет обеспечена финансовой поддержкой.
Также получат компенсации пострадавшие — за легкий вред здоровью по 200 тысяч рублей каждый, за средний и тяжкий — у нас два человека таких, получат по 400 тысяч. И, конечно, медицинское сопровождение и помощь на протяжении всей жизни
— Владимир Пучков.
Пострадавшие в Кемерово получат денежные средства из бюджета Кемеровской области и федерального бюджета.
В настоящее время, в Москве и Подмосковье проходят согласованные акции памяти о жертвах кемеровской трагедии. В центре столицы с 17:00 каждый может прийти к Манежной площади и возложить цветы, в подмосковном Красногорске почтить память погибших можно у ДК «Подмосковье» на улице Ленина.
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