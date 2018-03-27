В прокуратуре подтвердили, что 160 сгоревших на Театралке домов не пригодны для проживания

Областная прокуратура не нашла нарушений в работе комиссии горадминистрации по оценке домов, пострадавших от пожара в районе Театрального спуска.

— Более 160 объектов признаны непригодными для проживания — таковы результаты проверки, — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей городской мэрии.

Сильный пожар произошел 21 августа 2017 года, пламя охватило около 10 тысяч кв. м. После ЧП 163 объекта из 250 обследованных были признаны непригодными для проживания. Власти города не разрешили восстанавливать сгоревшие постройки и заявили, что в ближайшем будущем на их месте построят дороги и социальные объекты. Погорельцы не согласились с таким решением, однако обжаловать его в суде пока не удалось.