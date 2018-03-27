Сгорели все вещи: пермяки собирают помощь для семьи погорельцев с шестью детьми

Серьезный пожар в микрорайоне Новобродовский произошел ночью 26 марта. Огонь полностью уничтожил двухэтажный дом, в котором проживала семья с шестью детьми. Многодетные остались без вещей и крыши над головой. Теперь им помогают местные жители.

Как рассказали 59.ru в МЧС , первыми пламя увидели соседи, они и вызвали на место пожарных и разбудили хозяев. Чудом родители и их дети смогли спастись от огня.

В результате дом полностью выгорел. По предварительной причине, ЧП произошло из-за неправильного выбора автоматов, которые из-за скачка электричества вовремя не сработали. Пламя уничтожило документы и все вещи многодетной семьи.

— Когда мы подбежали к дому, семья уже выбежала во двор, — рассказала 59.ru соседка погорельцев Анна. — Хозяйка успела взять сумку с паспортом. Остальные выбежали в одежде, которую успели схватить. Когда они выбегали из дома, огонь уже дышал им в спину.

Местные активисты почти сразу после пожара бросили в поселке клич о помощи многодетной семье. Вчера в общественный центр микрорайона люди приносили вещи и деньги, а администрация выделила пострадавшим психолога и машину для перевозки детей.

— Очень много людей откликнулось на просьбу о помощи, — сообщила 59.ru местная жительница Оксана Веклич. — Кто-то готов помочь пиломатериалом для восстановления дома, кто-то деньгами, а кто-то — руками. Некоторые готовы отдать телевизор, другие — холодильник.

Жители Новобродовского собрали для погорельцев необходимые вещи

А вот помещения в маневренном фонде для многодетных администрация не предоставила. В мэрии пояснили, что у семьи есть в собственности трехкомнатная квартира в Перми , поэтому временное жилье им не положено. Вместо этого чиновники помогут восстановить документы и окажут материальную поддержку.

— Пострадавшим предоставили продуктовые наборы питания на первое время, необходимую одежду. Организована перевозка детей из многодетной семьи на период школьных каникул к бабушке, проживающей в Березовском районе Пермского края , — сообщили в администрации Перми. — В конце каникул родителям предложено разместить детей в санатории «Светлана» или социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних города Перми на время поиска жилья.

По словам соседки погорельцев Анны, одной из причин того, что дом успел сгореть дотла, является отсутствие в Новобродовском противопожарных водоемов. Его должны были построить два года назад, но так и не доделали. При этом количество пожаров в частном секторе продолжает расти. Сейчас его обещают доделать в этом году и передать в муниципальную собственность.