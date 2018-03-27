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На месте взорвавшегося дома на 6-Железнодорожной построят высотку
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

На месте взорвавшегося дома на 6-Железнодорожной построят высотку 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
В Ярославле решили судьбу взорвавшегося дома на улице 6-Железнодорожной. Здание снесут, но его место пустовать не будет.
Здесь во Фрунзенском районе уже планируют воткнуть многоэтажку.
— После взрыва бытового газа здание было признано аварийным. Теперь оно войдет в уставный капитал акционерного общества «Ярославльзаказчик», которое планирует строительство на его месте 17-этажного многоквартирного дома, — рассказали в правительстве Ярославской области.
Трагедия в жилой пятиэтажке произошла в феврале 2016 года — из-за взрыва газа в доме обрушился целый подъезд. Под завалами погибли семь человек, ещё троим чудом удалось выжить. Спустя год после трагедии жильцов всего дома расселили, людям выплатили денежные компенсации.
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