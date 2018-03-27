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Глава Адыгеи: «Трагедия Кемерова не должна повториться»
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Глава Адыгеи: «Трагедия Кемерова не должна повториться» 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Глава РА Мурат Кумпилов и советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов выразили слова поддержки жителям Кемерова и семьям погибших в пожаре людей.
Михаил Федотов и Мурат Кумпилов поддержали задачу, поставленную Президентом Владимиром Путиным по проведению тщательного расследования причин пожара.
«Я не сомневаюсь, что виновные будут выявлены и наказаны. Главное, как сказал Владимир Путин, не назначать виноватых. Следствие должно тщательно провести расследование, найти виновных, суд определит наказание. А для всех нас трагедия, конечно, будет уроком. Мы должны сделать все возможное, чтобы в дальнейшем предотвратить подобные ситуации, — отметил Михаил Федотов.
Михаил Федотов также поинтересовался, какие в Адыгее принимаются меры для усиления пожарной безопасности. Мурат Кумпилов подчеркнул, что в республике будет сделано все необходимое для исключения любой халатности при обеспечении безопасности. Поэтому ранее руководитель Адыгеи дал распоряжение провести проверки во всех социальных и торгово-развлекательных объектах.
«Трагедия Кемерова болью отозвалась в сердцах жителей страны, нашей республики. Она не должна повториться. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы исключить подобные ситуации. Еще раз выражаю глубокие соболезнования всем родным и близким погибших в пожаре людей», — отметил Мурат Кумпилов.
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