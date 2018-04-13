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В Костромской области собака помогла поймать водителя-наркомана
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В Костромской области собака помогла поймать водителя-наркомана 

k1news.ru 13 апреля 2018
Фото: k1news.ru
В Красном-на-Волге служебная собака помогла полицейским выявить водителя, который управлял машиной после употребления наркотиков, сообщает портал krasnoenews.ru.
Сотрудники ГИБДД остановили «Приору» 27-летнего костромича в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью», чтобы провести проверку. Водитель возражать не стал и позволил осмотреть машину служебной собаке.
Именно она и нашла несколько приспособлений для курения и пластиковые бутылки с нагаром.
Кроме того, наркотик обнаружили и в крови водителя в ходе медицинского освидетельствования.
Суд лишил его водительских прав на 1,5 года и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей. Костромичу придется встать на учет к наркологу.
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