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Костромичей просят обходить стороной развалюху на улице Борьбы
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Костромичей просят обходить стороной развалюху на улице Борьбы 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
В Костроме в течение нескольких дней будут разбирать дом на улице Борьбы, 43, узнал KOSTROMA.TODAY. Костромичей просят обходить его стороной.
Местные жители давно жаловались на это ветхое здание — боялись, что там может произойти пожар или дом травмирует кого-то при разрушении.
«К сносу аварийного строения приступили спасатели центра гражданской защиты, сотрудники службы муниципального заказа и дорожного хозяйства», — говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.
Работы будут проводиться несколько дней. Поэтому костромичей просят быть внимательными при движении на улице Борьбы, особенно вечером и ночью.
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