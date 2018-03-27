Костромичей просят обходить стороной развалюху на улице Борьбы

Костроме в течение нескольких дней будут разбирать дом на улице Борьбы, 43, узнал KOSTROMA.TODAY. Костромичей просят обходить его стороной.

Местные жители давно жаловались на это ветхое здание — боялись, что там может произойти пожар или дом травмирует кого-то при разрушении.

«К сносу аварийного строения приступили спасатели центра гражданской защиты, сотрудники службы муниципального заказа и дорожного хозяйства», — говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Работы будут проводиться несколько дней. Поэтому костромичей просят быть внимательными при движении на улице Борьбы, особенно вечером и ночью.