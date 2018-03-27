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«Звездный стражник» предсказал трагедию в «Зимней вишне»
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

«Звездный стражник» предсказал трагедию в «Зимней вишне» 

360tv.ru 1 час назад
Автор ЖЖ‐дневника «Звездный странник, бегущий по лунной дорожке» Артем Драгунов якобы предсказал трагические события в Кемерове еще в сентябре минувшего года. Об этом рассказал Telegram‐канал HUE.
Драгунов считает себя ясновидящим и периодически выкладывает в своем дневнике расшифровки собственных предсказаний и вещих снов. В сентябре 2017 года «звездному стражнику» приснилось нечто, что он назвал «кодом „Хромой лошади“. Свой сон он по традиции выложил в дневник.
Вот несколько выдержек из его текста:
»Крупный резонанс в крупном кинотеатре или развлекательном комплексе. Проверяйте противопожарное».
«Возможно связь с крышей. Вероятность крупного пожара — максимальна».
«Рекомендую — проверка концертного оборудования на всех крупных мероприятиях, в театрах, кинотеатрах, на вечеринках и парти, особенно в закрытых помещениях с плохим противопожарным».
Пожар вспыхнул в четырехэтажном ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове днем 25 марта. После ЧП в регионе возбудили уголовное дело по трем статьям: «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Правоохранители задержали четыре человека по делу о пожаре, среди них генеральный директор торгового центра.
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