«Звездный стражник» предсказал трагедию в «Зимней вишне»

Автор ЖЖ‐дневника «Звездный странник, бегущий по лунной дорожке» Артем Драгунов якобы предсказал трагические события в Кемерове еще в сентябре минувшего года. Об этом рассказал Telegram‐канал HUE.

Драгунов считает себя ясновидящим и периодически выкладывает в своем дневнике расшифровки собственных предсказаний и вещих снов. В сентябре 2017 года «звездному стражнику» приснилось нечто, что он назвал «кодом „Хромой лошади“. Свой сон он по традиции выложил в дневник.

Вот несколько выдержек из его текста:

»Крупный резонанс в крупном кинотеатре или развлекательном комплексе. Проверяйте противопожарное».

«Возможно связь с крышей. Вероятность крупного пожара — максимальна».

«Рекомендую — проверка концертного оборудования на всех крупных мероприятиях, в театрах, кинотеатрах, на вечеринках и парти, особенно в закрытых помещениях с плохим противопожарным».

Пожар вспыхнул в четырехэтажном ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове днем 25 марта. После ЧП в регионе возбудили уголовное дело по трем статьям: «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Правоохранители задержали четыре человека по делу о пожаре, среди них генеральный директор торгового центра.