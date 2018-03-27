Россиян предупреждали о жутком пожаре в ТЦ

Сетевой экстрасенс, автор ЖЖ‐дневника «Звездный стражник, бегущий по лунной дорожке» Артем Драгунов предсказывал трагедию в кемеровском ТЦ «Звездная вишня» еще в сентябре прошлого года. Он увидел странный тревожный сон, о котором рассказал в своем блоге.

В посте считающий себя ясновидящим мужчина сообщил, что «вероятность крупного пожара максимальна». При этом он уточнил, что ЧП может произойти в крупном кинотеатре или развлекательном комплексе.

"Крупное ЧП в торгово-развлекательном центре или молле. Огромное здание, комплекс, киноконцертное, магазины. Пока нет подробностей… И есть интуитивное про смерч, возможно огненный. Сработали метки зоопарка… Проверяйте противопожарное, аварийные выходы, особо проверяйте на закладки, схроны, особенно в местах строительных работ. Там могут прятать нехорошее", — написал Драгунов за несколько месяцев до трагедии. При этом он упомянул трагедию в клубе «Хромая лошадь».

"Допускаю код Батаклана или Норд-Оста. Но еще хуже — код Хромой Лошади… Возможно связь с крышей… Проверяйте дым-машинки, на всех крупных концертах и светотехнику с техниками тоже… Особенно проверяйте газовое оборудование на концертах… Рекомендую — проверка концертного оборудования на всех крупных мероприятиях, в театрах, кинотеатрах, на вечеринках и парти, особенно в закрытых помещениях с плохим противопожарным", — предупреждал ясновидящий. «Есть отсылка на табак и табачную фабрику, но на месте имеется ресторан или кафе, где будет плавиться алюминий», — писал в ЖЖ-дневнике Артем Драгунов. Мужчина подробно описал твой тревожный сон.

"Иду по табачной фабрике, вернее — на нее. В фойе такое кафе-бар, как в старых приличных кинотеатрах совковых, взял бутерброд с колбасой, иду жую, спускаюсь на саму фабрику, оттуда бегут два чувака, один из бара, кассир, забыл кассу закрыть, а второй говорит, что Шурика и Горбика больше нет на фабрике. Я спрашиваю, а когда ушли? Он смеется и говорит — не ушли, и выпорхнули, и тут затягивается сигаретным дымом и выпускает его в окно, а дым режется решеткой и пишет мне буквы — Норд-норд-ост, 24 75. И повторяет. Я пытаюсь про Норд-Ост подумать и тут ощущаю, как еду по эскалатору и попадаю опять в кафе, там алюминиевые столики с кривыми ножками, и все ножки танцуют, а на стенах, хорошо выбеленных, кстати, бегают такие забавные кучки дыма, всевремя корчат рожицы и меняют форму, цвет и светятся, и иногда выпускают пар в зал, а я про себя думаю, что дым был ядовитый, закашлялся и от кашля проснулся".