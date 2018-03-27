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В Ханты-Мансийске почтили память жертв пожара в Кемерове
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Ханты-Мансийске почтили память жертв пожара в Кемерове 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
27 марта в Ханты-Мансийске прошла акция #КемеровоМыСТобой в поддержку жертв пожара, произошедшего в это воскресенье в ТЦ «Зимняя Вишня».
Известно, что в пожаре погибло большое количество детей. Так, неравнодушные югорчане возложили цветы и мягкие детские игрушки у скульптуры Мамонтенка из известного мультфильма. Была объявлена минута молчания.
В парке им. Бориса Лосева собралось немало людей. Почтить память Кемеровчан пришел Дмитрий Губерниев. Комментатор возложил к скульптуре цветы и маленькие розовые пинетки.
Отметим, что 28 марта, в связи с общенациональным трауром, в Ханты-Мансийске отменены все развлекательные мероприятия и передачи. По всей России в этот день приспустят государственные флаги.
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