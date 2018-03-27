В Ханты-Мансийске почтили память жертв пожара в Кемерове

27 марта в Ханты-Мансийске прошла акция #КемеровоМыСТобой в поддержку жертв пожара, произошедшего в это воскресенье в ТЦ «Зимняя Вишня».

Известно, что в пожаре погибло большое количество детей. Так, неравнодушные югорчане возложили цветы и мягкие детские игрушки у скульптуры Мамонтенка из известного мультфильма. Была объявлена минута молчания.

В парке им. Бориса Лосева собралось немало людей. Почтить память Кемеровчан пришел Дмитрий Губерниев . Комментатор возложил к скульптуре цветы и маленькие розовые пинетки.