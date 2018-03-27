В Кемерово завершена поисковая операция 

Глава МЧС России Владимир Пучков объявил о завершении поисково-спасательной операции на месте пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Об этом Пучков сообщил во время оперативного совещания в штабе по ликвидации последствий ЧП, передает «Интерфакс».
По словам Пучкова, часть подразделений спасателей продолжат работу на месте трагедии.
Все обнаруженные останки жертв пожара переданы в СК РФ, сообщил глава МЧС.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. По данным СК, в результате пожара погибли 59 человек, еще 67 числятся пропавшими без вести. 28 марта в России объявлен общенациональный траур.