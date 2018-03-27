МЧС: Спасатели заканчивают работу в сгоревшей кемеровской «Зимней вишне» 

На месте пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» спасатели МЧС России заканчивают поисковую операцию, заявил глава ведомства Владимир Пучков. По его словам, предстоит перегруппировка сил, часть которых продолжит работать на месте трагедии, сообщают «Известия».
Ранее замглавы МЧС России Владлен Аксенов сообщил, что спасатели обнаружили останки 64 погибших. Правда, Следственный комитет РФ эту информацию пока не подтвердил, заявив о найденных 59 телах жертв.
Напомним, что пожар в кемеровской «Зимней вишне» произошел в минувшее воскресенье, 25 марта. Завтра указом президента России объявлен общенациональный день траура.