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Траурные митинги по погибшим в Кемерове проходят в Москве и Подмосковье
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Траурные митинги по погибшим в Кемерове проходят в Москве и Подмосковье 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Москва и Подмосковье проводят согласованную акцию памяти о жертвах кемеровской трагедии. В центре столицы с 17:00 каждый может прийти к Манежной площади и возложить цветы, в подмосковном Красногорске почтить память погибших можно у ДК «Подмосковье» на улице Ленина. Об этом «360» сообщил начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации Красногорского района Артем Нагорный.
Накануне в соцсетях были созданы группы, в которых жители Москвы выразили желание присоединиться к трауру в Кемерове. Специальную площадку выделили по поручению мэра города Сергея Собянина.
Власти Московской области также организовали траурные мероприятия. Они проходят в Дмитровском муниципальном районе на Советской площади, в Подольске на Октябрьском проспекте и в Истре, где уже открыт мемориал. Все желающие могут принести цветы, свечи, игрушки, фотографии, таблички со словами поддержки близким погибших.
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел в воскресенье, 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы. По последним официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
Президент России Владимир Путин объявил 28 марта днем национального траура.
Ранее народный мемориал жертвам трагедии был открыт в Сочи. Мемориальная доска установлена на Навагинской улице. Люди несут туда цветы и мягкие игрушки. В городских храмах прошли панихиды по погибшим.
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