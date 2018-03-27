Траурные митинги по погибшим в Кемерове проходят в Москве и Подмосковье

Москва и Подмосковье проводят согласованную акцию памяти о жертвах кемеровской трагедии. В центре столицы с 17:00 каждый может прийти к Манежной площади и возложить цветы, в подмосковном Красногорске почтить память погибших можно у ДК «Подмосковье» на улице Ленина. Об этом «360» сообщил начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации Красногорского района Артем Нагорный. Накануне в соцсетях были созданы группы, в которых жители Москвы выразили желание присоединиться к трауру в Кемерове . Специальную площадку выделили по поручению мэра города Сергея Собянина Власти Московской области также организовали траурные мероприятия. Они проходят в Дмитровском муниципальном районе на Советской площади, в Подольске на Октябрьском проспекте и в Истре , где уже открыт мемориал. Все желающие могут принести цветы, свечи, игрушки, фотографии, таблички со словами поддержки близким погибших. Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел в воскресенье, 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы. По последним официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Президент России Владимир Путин объявил 28 марта днем национального траура. Ранее народный мемориал жертвам трагедии был открыт в Сочи . Мемориальная доска установлена на Навагинской улице. Люди несут туда цветы и мягкие игрушки. В городских храмах прошли панихиды по погибшим.