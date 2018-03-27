В торговых центрах Ставрополья проверят противопожарную безопасность

Ранее сообщалось, что на Ставрополье объявили трехдневный траур по жертвам пожара в торговом центре Кемерова.

Проверки проведут до начала апреля.

К ним присоединились и общественники.

Особое внимание уделяют работоспособности систем сигнализации и пожаротушения торговых и развлекательных центров Ставропольского края.

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