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В торговых центрах Ставрополья проверят противопожарную безопасность
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В торговых центрах Ставрополья проверят противопожарную безопасность 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
27 марта в Ставропольском крае по поручению губернатора региона начались проверки противопожарной безопасности в местах массового пребывания людей, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе губернатора Ставрополья.
Эти меры решили принять после жуткой трагедии в Кемерове.
Особое внимание уделяют работоспособности систем сигнализации и пожаротушения торговых и развлекательных центров Ставропольского края.
В проверках принимают участие сотрудники прокуратуры, Росгвардии и МЧС.
К ним присоединились и общественники.
Проверки проведут до начала апреля.
Ранее сообщалось, что на Ставрополье объявили трехдневный траур по жертвам пожара в торговом центре Кемерова.
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