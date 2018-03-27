В торговых центрах Ставрополья проверят противопожарную безопасность 

27 марта в Ставропольском крае по поручению губернатора региона начались проверки противопожарной безопасности в местах массового пребывания людей, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе губернатора Ставрополья.
Эти меры решили принять после жуткой трагедии в Кемерове.
Особое внимание уделяют работоспособности систем сигнализации и пожаротушения торговых и развлекательных центров Ставропольского края.
В проверках принимают участие сотрудники прокуратуры, Росгвардии и МЧС.
К ним присоединились и общественники.
Проверки проведут до начала апреля.
Ранее сообщалось, что на Ставрополье объявили трехдневный траур по жертвам пожара в торговом центре Кемерова.