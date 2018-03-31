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В Кемерове не нашли погибших в пожаре сирот
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В Кемерове не нашли погибших в пожаре сирот 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Инициативная группа не нашла подтверждения информации о том, что среди жертв пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» могли быть дети-сироты. Об этом РИА Новости сообщил вице-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
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«Поступала, теперь уже понимаем, фейковая информация о том, что в детских домах вывезли детей, они погибли и никто их не может защитить. Эта инициативная группа села в машины, поехала по всем детским домам, переговорила со всеми руководителями детских домов, посмотрели на детишек, вернулись и сказали, что это неправда», — сказал Цивилев.
Поиски возможных жертв среди сирот начались 28 марта после того, как в социальных сетях начала распространяться информация, что официальное число жертв пожара якобы занижено, и среди них были сироты, которых не ищут родственники. В рамках проверки инициативная группа посетила детские дома в городе Топки и в селе Треща, а также три кемеровских учреждениях образования для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел днем 25 марта. В результате погибли 41 ребенок и 23 взрослых. В здании не работали аварийные выходы и пожарная сигнализация. Основная версия следователей — неисправность проводки. В МЧС предположили, что речь также может идти о поджоге. По делу о пожаре арестованы семь человек.
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