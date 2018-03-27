Пусть горелое, зато своё. Почему погорельцы в Ростове остаются на пепелище

Список ростовских погорельцев, сформировавшийся во время августовских пожаров, пополнило еще 73 имени.

В результате ночного пожара 26 марта без крыши над головой остались жители дома по улице Социалистическая, 128. Власти предлагают им перебраться во временное жилье, но большинство ростовчан предпочли остаться на пепелище.

Выбралась благодаря соседям

Было почти восемь часов вечера 26 марта, когда в квартирах дома по улице Социалистической, 128 в какой-то момент из различных щелей начал валить черный дым. Жительница квартиры на четвертом этаже Оксана Ермоленко, почувствовав горелый запах, выбежала на кухню. Увидев, как клубы дыма охватили помещение, быстро оделась и попыталась выбраться из дома. Однако, в коридоре кромешная тьма, ничего не видно, дышать нечем.

«Честно, очень страшно, когда не можешь разглядеть ничего, не знаешь куда бежать. Вдруг огонь бушует перед выходом. И тут услышала голоса, и я поняла в каком направлении нужно двигаться. Если бы не голоса соседей, я бы точно из квартиры не вышла. Было очень жутко», — делится Оксана Ермоленко.

Оксана Ермоленко, ничего не успела взять с собой. Одежда, бытовая утварь, мебель, посуда, документы — всё, что нажито за много лет, погибло в огне.

Всего из здания эвакуировались более 50 человек. Никто не пострадал. Через семь минут после сообщения о возгорании, прибыли огнеборцы. Пожару присвоили второй, повышенный, ранг сложности. Через три часа огонь был полностью потушен.

У дома частично сгорела кровля и несколько квартир на третьем и четвертом этажах — которые ближе всего находились к эпицентру. Площадь возгорания составила 150 кв.метров Пострадали и другие жилые помещения, их поливали водой, чтобы не допустить дальнейшее распространение огня.

От переселения отказались

Всем жильцам дома, а их 73, предложили временно переселиться в общежитие на улице Максима Горького. Этот вариант озвучил представитель городской администрации, который приехал на место пожара. Только жители четырех квартир, в основном люди пожилого возраста, согласились переселиться. Остальные остались в горевшем доме.

«Мы не стали переезжать во временное жилье, так как после этого точно не дождемся переселения на постоянной основе. Это будет идти годами, и можем вообще остаться без крыши над головой. Ведь администрация же выделила нам общежитие, значит выселяйтесь. А дальше как?» — возмущается секретарь совета многоквартирного дома Лидия Заходякина.

120 летний дом признан аварийным с сентября 2017 года. Он подлежит расселению, после того, как осенью треснула стена и произошло частичное обрушение. В нем насчитывается примерно 13-17% муниципальных квартир, остальные в собственности самих жильцов. В программу переселения из ветхого и аварийного жилья дом не попал.

«У нас среди жителей есть старики, пенсионеры, работающие— бюджетники, то есть мы не можем позволить купить себе квартиру или арендовать съемную, — продолжает Лидия Заходякина. Зарплаты от семи тысяч рублей, а однокомнатная квартира в аренду стоит 15 тысяч рублей в месяц! Считаем, что, когда произошло обрушение в сентябре 2017, нас должны были выселить и компенсировать утраченное жилье. Но этого не произошло, и вот теперь пожар. Где нам жить?»

Корреспондент «АиФ-Ростов» побывала на месте возгорания в 11 часов утра 27 марта. Из представителей власти в этот момент на месте были только сотрудники Ростовгоргаза, которые и отключили в сгоревшем доме газ.

«Света нет, газа нет, воды нет. Отопление отключили. Куда нам идти?! », — негодует Ольга Николаевна, жительница дома.

«Когда я спросила у сотрудника Ростовгоргаза, почему отключаете газ, ведь трубы целые. Он ответил, что у вас дом аварийный, на расселение. Вы сами должны понимать, почему это происходит», — рассказывает Лидия Заходякина.

В ответ на запрос городские власти подтвердили, что в маневренном муниципальном фонде по улице Максима Горького размещены четверо человек нуждающихся в жилье, остальные жильцы от помощи отказались. Что касается коммуникаций, то, как считают в мэрии, «основные ресурсы жизнеобеспечения в доме практически восстановлены в полной мере».

Как будет развиваться ситуация дальше — пока непонятно, в предоставленное общежитие люди категорически отказываются перебираться, предпочитая оставаться в пусть обгоревших, но своих квартирах.