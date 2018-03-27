Курганская область в огне. Как не повторить ошибки Кемерово?

25 марта, в центре Кемерово загорелся торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». Сигнализация не сработала, и большинство посетителей магазина оказались взаперти. Пожарные смогли проникнуть во все помещения только спустя 12 часов после начала пожара. По официальным данным, погибли 64 человека, по неофициальным — около 300, среди которых 142 ребенка.

В связи с последними событиями хотелось бы вспомнить о самых крупных пожарах в столице Зауралья и сравнить статистику по Курганской области за последние годы.

Тревожная тенденция отмечена в конце 2015 года, в городе было зарегистрировано 402 пожара, в которых погибли 15 человек, 63 — получили травмы. В ноябре 2015 года происходило возгорание в ТЦ «РИО», в этом же году в кинотеатре «Россия». Итоги работы сотрудников Главного управления МЧС России по Курганской области — в 2017 году началось снижение количества пожаров и тяжести их последствий в Зауралье. Так, количество пожаров уменьшилось на 5% (в 2016 году их зафиксировано 1350, а в прошедшем — 1288). Случаи гибели людей при пожарах также пошли на убыль, сократившись на 16% (со 106 до 89), статистика случаев травмирования упала на 29% (со 158 до 112).

За январь 2018 года на территории Кургана зарегистрировано 137 техногенных пожаров, где пострадало 25 человек, в том числе погибло 18 человек. Число пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло на 15%, число погибших — на 38,5%. Чаще всего горят частные дома.

Самые крупные пожары последних лет в Кургане:

-24 января 2017 в областном центре загорелось общежитие по улице Станционная. Из здания эвакуировали 40 человек. В его ликвидации были задействованы почти 50 человек и 20 единиц техники.

-6 февраля 2017 года: Возгорание трехэтажного здания на улице Омской. Огонь охватил 400 кв. метров площадей. В итоге пожар тушили 52 человека и 18 единиц техники. Спустя 2 часа возгорание ликвидировали.

-3 февраля 2018 года горел цех Зауральского кузнечно-литейного завода, который находится по проспекту Машиностроителей. На помощь выехали 34 человека на 12 автомобилях, пострадавших нет.

-12 марта 2018 года загорелся магазин «Метрополис» в северном, возгорание произошло ночью и никто не пострадал.

Рассказывают очевидцы одного из возгораний в курганском кинотеатре «Россия»: «В 2011 году ходили в кинотеатр Россия , минут через 20 после начала просмотра повалил дым из операторской. Люди стали по-тихому выходить, а мы продолжили просмотр. Нас вывели когда уже все было как в тумане.»

А пока во всех торговых центрах Кургана ожидаются проверки. Учитывая региональную специфику получения разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию зданий, несложно предположить, что с пожарной безопасностью в местах массового пребывания граждан в городе большие проблемы. Большая беда нас обходила стороной. Совсем не хочется проститься со своей жизнью, зайдя посмотреть новенький фильм или выбирая вещи в магазине.

Безопасность должна быть превыше всего.