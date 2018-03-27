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Москва начала акцию памяти погибших в «Зимней вишне»
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Москва начала акцию памяти погибших в «Зимней вишне» 

BFM.RU 56 минут назад
Фото: BFM.RU
На Манежную площадь уже идут почтить память погибших при пожаре в Кемерове. Столичные власти организовали здесь специальную площадку. Там находится обозреватель Business FM Сергей Бобрик. Вот что ему рассказала Ольга, одна из участниц официальной акции памяти погибших:
— Это большая трагедия. Я говорю, и даже сейчас слезы наворачиваются. Сложно говорить, когда дети погибаю, я вообще не представляю, как матери могут пережить смерть своих детей. Очень сложно.
— Как вы узнали про акцию?
— Через интернет. Самое страшное, когда погибают дети, и очень обидно, когда ты знаешь, что ты ничем не можешь помочь. А что мы еще можем? Ничего. Только выразить свое сочувствие. Конечно, можно материально помочь.
Наталья приехала из Кемерова и тоже пришла на Манежную площадь:
— Мы приехали с ребенком сдавать экзамены. Вчера мы прилетели. Мы уже вчера знали про акцию. Все врут, все неправда, Тулеева давно пора снять. Люди бедные, просто вы не представляете.
— Вы из Кемерово, вы, наверно, кого-то знали оттуда, из тех, кто погиб?
— Нет, этих людей никого не знали, непосредственно ходили в эту «Зимнюю вишню», все это видели, все это знаем. Действительно, люди все в интернете говорят правду, реально.
— Про количество погибших?
— Про количество, наверно, преувеличивают, но все-таки лабиринты эти были, не пройти и не проехать. Там все это заставлено, то есть безобразное состояние этого всего. Это реально, все правда. Просто жалко детей.
— Как узнали об этой акции?
— В интернете, в Instagram. Просто здесь завтра у нас экзамены, мы ходим здесь, гуляем. Пришли.
Пожар произошел 25 марта в Кемерове на четвертом этаже ТЦ «Зимняя вишня». Жертвами стали более 60 человек, в том числе 41 ребенок, 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре. Опознаны тела 25 погибших.
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