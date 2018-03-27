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История одной части
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История одной части 

Управа района Арбат города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
47 пожарно-спасательная часть расположена на центральной части г. Москвы.
Здание самой части было построено в 1941 году и расположено по адресу: Колпачный переулок дом № 8. Раньше пожарная часть состояла из четырех этажей и правого крыла. В этом крыле располагалась казарма личного состава.
По приказу министра внутренних дел, часть здания, площадью 990 кв. м., а именно 2, 3 и 4-й этажи были переданы НИИ «ЭФИР» МВД РФ, а весь первый этаж и правое крыло заняла пожарная часть. В данный момент на территории части располагается пожарная техника и служебно-бытовые помещения (гараж, спальное помещение, пост ГЗДС, учебный класс, кабинеты офицерского состава части, столовая, санузел, а также подвальное помещение).
На территории выезда 47 пожарной части имеются такие исторические здания как ГУМ, политехнический музей, главпочтамп, здание министерства финансов и Красная площадь, а также такие памятники архитектуры, как: станция метрополитена «Площадь Революции», «Чистые пруды» (ранее м. Лермонтовская) и Китай-город (ранее м. Площадь Ногина).
До 1992 года 47 пожарная часть входила в состав в/ч 5102. С 1993 года 47 ПЧ (рота) вошла в состав в/ч 5108 по охране центрального административного округа от пожаров. С 1994 года войсковая часть № 5108 преобразована в 47 пожарную часть Управления государственной противопожарной службы ЦАО г. Москвы.
В данный момент пожарно-спасательная пожарная часть охраняет один из наиболее старых и интересных районов г. Москвы — Басманный.
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