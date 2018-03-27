Жители Казахстана несут цветы и игрушки к посольству России в Астане

АЛМА-АТА, 27 мар — РИА Новости . Казахстанцы скорбят в связи с трагедией в Кемерово и несут к российскому посольству в Астане цветы и детские игрушки, сообщили в дипломатическом представительстве РФ

Аналогичным образом свои соболезнования выражают жители Алма-Аты, где расположено генеральное консульство России.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.