Жители Казахстана несут цветы и игрушки к посольству России в Астане 

АЛМА-АТА, 27 мар — РИА Новости. Казахстанцы скорбят в связи с трагедией в Кемерово и несут к российскому посольству в Астане цветы и детские игрушки, сообщили в дипломатическом представительстве РФ.
Аналогичным образом свои соболезнования выражают жители Алма-Аты, где расположено генеральное консульство России.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.
Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.