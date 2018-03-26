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Пожарные ликвидировали возгорание в ТЦ в Кемерово
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Пожарные ликвидировали возгорание в ТЦ в Кемерово 

ТК «Звезда» 26 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
В воскресенье, 25 марта, в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. В настоящий момент известно, что жертвами инцидента стали 37 человек, среди которых девять детей.
Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Тушение продолжалось на протяжении 19 часов.
Как говорится в сообщении МЧС по региону, в настоящее время на месте работают более 300 человек.
«Пожарные проводят проверку на наличие скрытых очагов, уже проверены три этажа. Также осуществляется проливка конструкций», — сообщили в ведомстве.
Кроме того, были организованы поисково-спасательные мероприятия.
Уточняется также, что на месте пожара все еще остаются отдельные очаги тления. Проводится разбор завалов.
В воскресенье 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. В настоящий момент известно, что жертвами инцидента стали 37 человек, среди которых девять детей.
По факту пожара в ТЦ возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»; «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»; «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
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