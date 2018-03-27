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Бизнес обяжут испытывать эвакуационные лестницы раз в пять лет
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Бизнес обяжут испытывать эвакуационные лестницы раз в пять лет 

Inc. 46 минут назад
Фото: Inc.
Фото: iStock
Глав организаций обяжут раз в пять лет проводить испытания эвакуационных лестниц, которые предназначены для эвакуации людей в случае чрезвычайного происшествия. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на поправки в правила противопожарного режима.
Сейчас необходимо испытывать только пожарные лестницы, предназначенные для спасателей. С помощью поправок руководителей компаний хотят обязать проводить испытания эвакуационных лестниц и составлять протоколы испытаний. Кроме того, обязательным планируется сделать периодическое освидетельствование состояния средств спасения с высоты.
Кроме того, с помощью поправок хотят обязать предпринимателей поддерживать наружные пожарные и эвакуационные лестницы в исправном состоянии, а такж очищать их от снега и наледи зимой.
Изменения готовит рабочая группа, в которую вошли предприниматели, а также сотрудники Минюста и МЧС. В Минюсте заявили, что ведомство провело более 30 совещаний экспертных рабочих групп.
25 марта в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел пожар, жертвами которого стали 64 человека. Ущерб от пожара страховщики оценили в 4 млрд рублей, 1 млрд из которых — имущество арендаторов. Последняя проверка в торговом центре должна была пройти в 2016 году, но из-за надзорных каникул этого не произошло.
Накануне владелец ресторанов «Хлеб и вино» Сергей Минаев предположил, что начиная со вторника пожарные инспекции начнут проверять рестораны, бары и торговые центры. По мнению ресторатора, они будут требовать у собственников взятки. А Генеральная прокуратура уже поручила проверить в регионах все торговые комплексы с развлекательными центрами. Прокуроры должны будут обратить внимание на работу систем сигнализации и пожаротушения.
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