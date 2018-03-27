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28 марта в России объявлен общенациональный траур
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28 марта в России объявлен общенациональный траур 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
В связи с трагедией в Кемерове, где при пожаре в торговом центре погибли 64 человека, президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране общенационального траура 28 марта. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В Кемеровской области с 27 по 29 марта объявлен трехдневный траур по погибшим, на административных зданиях приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия.
Пожар в здании торгового центра в Кемерове начался 25 марта. Огонь вспыхнул на верхнем этаже, где были кинотеатры и детский развлекательный центр. Погибли 64 человека, несколько десятков пострадали.
Президент Владимир Путин сегодня лично провел в Кемерове совещание, посвященное ликвидации последствий трагедии. Он поручил дать оценку действиям должностных лиц, а родственникам погибших и пострадавших оказать всю необходимую помощь.
Кроме того глава государства встретился и жителями Кемерова, призвав не доверять слухам в соцсетях и не «назначать» виновных до конца расследования.
"Нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут соответствующие решения. Здесь статус ни при чем, когда люди погибли, дети", — сообщил Владимир Путин.
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