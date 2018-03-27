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Россияне уже перевели в кемеровский Красный крест более 15,5 миллиона рублей помощи родственникам жертв пожара
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Россияне уже перевели в кемеровский Красный крест более 15,5 миллиона рублей помощи родственникам жертв пожара 

Интересант 47 минут назад
В адрес кемеровского Красного креста граждане России перевели уже более 15,5 миллиона рублей пожертвований в помощь родственникам пострадавших при пожаре в местном торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», сообщает сервис ChronoPay, который производит денежные переводы.
На данный момент пожертвования сделали более 16 тысяч человек. Транзакции совершаются буквально каждую минуту, и их темп не снижается, информирует RNS.
Напомним, что 28 марта объявлено в России днем национального траура. По официальным данным, трагедия в Кемерово унесла жизни 64 человек. Правительство РФ и региональные власти пообещали выделить родственникам по миллиону рублей помощи (то есть в сумме два миллиона) за каждого погибшего.
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